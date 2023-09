Mara Venier, frecciata a Marta Fascina e Cav: "Se lo fa un 90enne tutti zitti?"

25 settembre 2023 a

a

a

Domenica In ospita Andrea Piazzolla. Mara Venier ha avuto nella puntata del 24 settembre il fu factotum di Gina Lollobrigida. Al centro la questione sul patrimonio e l'eredità dell'attrice. Ma i due in studio non erano soli. Con loro anche Alessandra Mussolini. I tre hanno discusso le accuse a Piazzolla, ossia quelle di aver "rubato" i soldi dell'artista. Ma non solo, perché un commento fatto in merito alla differenza di età tra Piazzolla e Gina Lollobrigida, riferito però a un'altra coppia, ha creato non poco imbarazzo.

La conduttrice, nel difendere la posizione del giovane che ha affiancato l'attrice sino alla sua morte ha tuonato: "Ma perché ci stupiamo che una donna così grande abbia lasciato i suoi soldi ad un ragazzo e se lo fa un uomo di 90 anni con una di 30 anni non diciamo niente?".

"Una truffa vergognosa", si muovono i legali: il brutto caso che coinvolge Mara Venier

Il riferimento è sembrato fin da subito chiarissimo: Venier sembra aver voluto lanciare una frecciata alla storia d'amore tra Silvio Berlusconi e Marta Fascina e all'eredità di 100 milioni di euro che la 33enne ha ricevuto dall'ex premier, recentemente scomparso all'età di 86 anni. Nonostante questo nessuno è intervenuto a riguardo, con la conduttrice che ha concluso la parentesi ricordando l'attrice scomparsa: "Grazie Gina per la tua amicizia e i tuoi consigli. Resterai sempre nei nostri cuori".