Capezzone, smontate le balle del Pd in tv: "L'Italia ha il diritto di fare da sola!"

L'immigrazione e la corsa al green sono i temi principali affrontati a Quarta Repubblica, il talk show di Nicola Porro in onda il lunedì in prima serata su Rete 4. Tra gli ospiti in studio c'è la piddina Lia Quartapelle che mette nel mirino il governo di centrodestra per la gestione dell'emergenza immigrazione.

Le parole della Quartapelle sono durissime: "La destra ha raccontato in questi anni cose che non si possono fare! Noi non abbiamo fatto abbastanza ma il governo la smetta di fare propaganda". Ma la piddina scorda di citare ad esempio la politica portata avanti dalla Germania che non solo ha chiuso le porte all'Italia negando il trasferimento dei migranti sbarcati a Lampedusa, ma finanzia le Ong che fanno sbarcare i migranti solo nei porti italiani. Tutto questo il Pd lo ignora o fa finta di ignorarlo.

E così ci pensa Daniele Capezzone a mettere le cose in chiaro rispondendo alla Quartapelle: "Gli elettori si aspettano un’inversione sull’immigrazione e sulla sicurezza nelle città e la Meloni sta facendo il possibile, sa fare politica. La Meloni fa una tessitura in Europa, convince la Von der Leyen ad andare a Lampedusa. Ora o l’Europa fa qualcosa o l’Italia ha il diritto di fare da sola". Parole chiare che hanno ristabilito la verità in studio.