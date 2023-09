Nina Moric a Belve, siluro su Corona: "Lo fanno le persone malvage"

26 settembre 2023 a

"Ripagate il bene col bene, restituisci il male con la giustizia": Nina Moric lo ha scritto nelle sue storie Instagram, rispondendo indirettamente alle dichiarazioni rilasciate dal suo ex, Fabrizio Corona, a Belve su Rai 2. L'ex re dei paparazzi, come si è visto nelle anticipazioni della puntata che andrà in onda questa sera, riferendosi alla Moric e al loro figlio Carlos ha detto: "Non lo vede mai, io non riesco a colpevolizzarla o odiarla, lo so che nel suo profondo in quei pochi momenti di lucidità sta male perché non è madre; oggi sta troppo male o troppo fuori per capire che deve fare la madre. Non ci puoi fare più niente, lei non ci sarà più per lui".

Le parole di Corona hanno infastidito parecchio la modella, che così ha deciso di rispondere tramite i social. In una storia, in particolare, sembra aver lanciato un avvertimento: "Le circostanze possono cambiare in qualsiasi momento. Non svalutare né ferire nessuno. Potresti essere potente oggi, ma il tempo è più potente di te".

E ancora: "Le persone veramente malvagie non feriscono solo gli altri. Sono addirittura orgogliose del dolore che causano e poi cercano di incolpare le loro vittime". La Moric, poi, dopo aver condiviso nelle sue storie le parole dette dal padre di suo figlio, ha lanciato quelle che sembrano altre frecciatine. In particolare, ha scritto: "Non fa mai male a uno sciocco presentarsi davanti a un pubblico, perché la sua capacità non è una capacità di sentimento".