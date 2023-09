Fabrizio Corona, choc a Belve: "Quanti soldi ho fatto con le foto della Hunziker"

27 settembre 2023 a

a

a

Fabrizio Corona ripercorre la sua carriera, tra alti e bassi. E tra gli alti c'era sicuramente il periodo a cui deve la definizione di "ex re dei paparazzi". Oggi però il mercato dello scoop è ben diverso. Lo racconta nel salotto di Belve su Rai 2. Qui, di fronte a Francesca Fagnani, porta un esempio: "Le foto di Michelle Hunziker col figlio della maga le ho vendute a centomila euro, mentre quelle con la maga a centocinquantamila, fino ad arrivare a duecentomila". Il riferimento è a un momento difficile della vita della conduttrice, quello in cui finì vittima di una setta.

Non mancano altri esempi. Nella puntata di martedì 26 settembre l'imprenditore cita Lapo Elkann: "Le sue foto con una ragazza che gli presentai io le ho vendute a oltre duecentomila euro". E alla domanda di Fagnani se si sia mai pentito, Corona replica: "No, mai. Se tu sei incinta all'ottavo mese, non vorresti sapere che tuo marito ti tradisce? (Il riferimento è, con ogni probabilità, al presunto tradimento di Francesco Totti ai danni della moglie Ilary Blasi, ndr). Quando sei del mondo dello spettacolo, vogliono sapere di te vita morte e miracoli. E tu non puoi dire nulla".

"Peccato". Elly Schlein diserta Belve: la stoccata di Francesca Fagnani

Eppure per alcune denunce dovette pagare caro. Queste infatti gli costarono processi e anni di carcere. "I magistrati da una parte mi schifano e dall'altra mi condannano, perché vorrebbero vivere come vivo io", dice prima di testimoniare la situazione in cui riversano le carceri italiane. "Queste - conclude - sono ciò che di statale c'è di peggiore. Ho vissuto abusi da parte della polizia penitenziaria. È una giungla. In alcuni casi ho vissuto anche momenti divertenti e ironici, mi sono riposato e rilassato".