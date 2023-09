Belve, tradimento di Fabrizio Corona: "Ci sono cascata di nuovo"

28 settembre 2023 a

"Ci sono cascata di nuovo": Giacomo Urtis ha commentato così, in una storia su Instagram, le dichiarazioni rilasciate da Fabrizio Corona a Belve su Rai 2. L'ex re dei paparazzi, infatti, intervistato da Francesca Fagnani, pur ammettendo di volere molto bene a Urtis, ha anche ha smentito le voci che parlavano di matrimonio tra di loro. Ad annunciare le nozze nelle scorse settimane era stato lo stesso Giacomo, che aveva spiegato di essere molto legato a Fabrizio.

"Avevo creduto alle sue parole quando mi diceva quest’estate che ‘ero bellissima’ e che ‘ero perfetta così’. Tanto da parlare di matrimonio. Lui, non io", ha aggiunto Urtis nella sua storia. E ancora: "Ho combattuto a lungo per trovare la mia serenità, tanto da arrivare a stravolgere il mio corpo alla ricerca di accettazione. In questo caso non è né Giacomo né Jenni a scrivere queste parole. Ma un’anima alla ricerca di una nuova identità che in questo caso è stata strumentalizzata senza nessuna considerazione. Eppure ci avevo creduto".

Dalle parole del chirurgo estetico dei vip emerge una chiara delusione nei confronti del fotografo. Che per ora non ha commentato lo sfogo di Giacomo. Anche perché al momento, come ha chiarito nel corso dell'intervista con la Fagnani, sembra essere molto preso dai problemi di salute di Carlos, il figlio avuto con Nina Moric.