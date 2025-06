Belve, "Francesca Fagnani ha firmato": l'ultimo botto

Oggi, martedì 10 giugno, Francesca Fagnani torna in onda su Rai 2 con Belve Crime, spin-off del celebre programma di interviste dedicato alla cronaca nera. In questa nuova veste, la conduttrice intervisterà Massimo Bossetti, Tamara Ianni, Eva Mikula e Mario Maccione, con ogni incontro introdotto dal giornalista esperto di crime, Stefano Nazzi.

Ma non è tutto. Si apprende infatti - la notizia viene rilanciata dalla AdnKronos - che la Fagnani avrebbe siglato un accordo con Viale Mazzini per prolungare la sua collaborazione di altri due anni: "Francesca Fagnani, che proprio stasera esordirà con Belve Crime, spin off del fortunato Belve, ha firmato un nuovo contratto biennale con la Rai", scrive l'agenzia.