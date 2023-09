Lory Del Santo, confessioni intime: "Con un musicista barbone", chi era davvero

28 settembre 2023 a

a

a

In occasione dei 65 anni di Lory Del Santo, il Corriere della Sera ha ripercorso le numerose tappe sentimentali della showgirl. Uno degli aneddoti più affascinanti è legato al modo in cui ha conosciuto Eric Clapton negli anni ’80: “A Milano, mi ritrovo a cena seduta vicino a questo musicista barbone - ha dichiarato - non sapevo chi fosse, gli do il numero”.

"Faccio l'amore, il mio fidanzato 30enne...". Lory Del Santo senza freni: rivelazioni intimissime

“Il giorno dopo, il Corriere della Sera parlava del suo concerto di grande successo”, ha aggiunto la Del Santo. La storia con Clapton fu importante, lui le regalò anche un anello di fidanzamento: “Con lo zaffiro blu e i brillanti, come Carlo con Diana”. Dall’unione con il musicista nacque Conor nel 1986: “Ero così felice quando ho saputo di aspettare Conor, non mi interessava niente, né la casa né i soldi. Eric mi ha dato tante emozioni, mi ha fatto anche soffrire, lui era instabile e avevo paura di sbagliare, stavo attenta a come mi comportavo”.

"Faccio l'amore, il mio fidanzato 30enne...". Lory Del Santo senza freni: rivelazioni intimissime

“Non sono rimasta incinta a caso - ha sottolineato la Del Santo - mi ha accompagnato lui dal medico per farmi togliere la protezione per avere un figlio. Era pieno di emozioni ma non sapeva come gestire tutto quanto”. Purtroppo il piccolo Conor morì tragicamente a New York il 20 marzo 1991: cadde nel vuoto da una finestra lasciata accidentalmente aperta al 53º piano del grattacielo in cui viveva con sua madre.