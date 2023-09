Alessia Marcuzzi: "Stasera farò una strage". E i fan umiliano Belen

30 settembre 2023 a

a

a

Alessia Marcuzzi provoca i suoi fan: "Io farò una strage stasera. Ehi garçon, ho un’idea: letto, croccantini e serie", ha scritto in un post pubblicato sul suo profilo Instagram la conduttrice che si mostra in uno scatto ipersensuale. La Marcuzzi infatti si è auto-immortalata con un tailleur grigio scuro con un top scollatissimo e molto elegante, le labbra socchiuse e i capelli sciolti sulle spalle.

Inutile dire che il post ha fatto il pieno di cuoricini e commenti. "Una delle conduttrici più brave in assoluto... ovviamente Boomerissima su Rai2", scrive una. "Non è una questione di abito, lei sta bene con tutto. Sei stupenda", aggiunge un'altra. E ancora: "Altro che Belen tu sei una creatura meravigliosa". "Sei l'apoteosi della bellezza, un capolavoro stupendo", si legge nei commenti. "Sempre bellona e sexy" ,"Beato il tuo garçon" ironizza un follower della conduttrice di Boomerissima, che andrà in onda su Rai2. "Sei sempre super in tutto", "È vero, hai fatto una strage ai miei occhi! Sei il top come sempre Alessia".

"Con un musicista barbone". Lory Del Santo, confessioni intime: chi era davvero

E c'è anche chi si diluga e lusinga: "Sai Alessia ho sempre detto che la Ferilli, Adriana Volpe, e tu cara Alessia, siete le tre donne con la d maiuscola. Fareste impazzire chiunque, per te il tempo si è fermato nel '98 hai ancora delle gambe stupende roba che ragazzine di 20 anni possono solo invidiare ed io ammirare. Sei così bella, credo fermamente che dopo che ti hanno creata i tuoi genitori hanno buttato via lo stampo. Farei carte false per avere una donna al mio fianco come te".