Ketty Roselli morta a 51 anni: tv in lutto per la star di CentoVetrine

Ketty Roselli è venuta a mancare a soli 51 anni. A dare la triste notizia è stato proprio l’account ufficiale di Istangram dell’attrice e ballerina, nota al grande pubblico soprattutto per essere stata una dei volti di CentoVetrine. “Ketty è partita per il suo nuovo viaggio - si legge - dopo aver lottato fino all’ultimo senza mai mollare per la vita che tanto amava. Ricorderemo sempre il suo sorriso, la sua risata, la sua comicità, il suo talento, la sua empatia, il suo preoccuparsi per gli amici, la sua voglia di vivere, di viaggiare e di scoprire nuove cose”.

“Questa era Ketty, la migliore amica del mondo. Quando guarderete il mare che tanto amava - è la chiosa di chi ha scritto il messaggio - ricordatevi di lei. Buon viaggio tesoro”. Sotto al post sono arrivati tanti messaggi di cordoglio, non solo da parte dei fan ma anche dei colleghi. “Addio Key Roselli - ha scritto il regista Massimiliano Bruno - ci porteremo la tua simpatia nel cuore e ti dedicheremo un sorriso di fronte al mare”. “Ciao Ketty”, è invece stato il messaggio di Laura Freddi. “Ci siamo conosciuti tanti anni fa, eri anche una bravissima ballerina”, ha ricordato Matilde Brandi.

E ancora: “Buon viaggio Ketty”, ha scritto Stefano Fresi. “Senza parole - ha dichiarato Flora Canto - solo un grande dolore. Ciao Ketty”. Nella sua lunga carriera la Roselli non si è limitata soltanto alla televisione, ma ha lavorato anche per il cinema e per il teatro. Dopo l’annuncio della morte sono state fornite anche le indicazioni relative ai funerali, che si terranno con cerimonia buddista presso il Teatro Marconi di Roma, a partire dalle 11 di lunedì 2 ottobre.