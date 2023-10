Domenica in, la bomba di Corona su Belen: "Era incinta di De Martino, pianse tutto il volo"

01 ottobre 2023 a

Ospite di Mara Venier a Domenica in, nella puntata del primo ottobre, Fabrizio Corona ha rivelato un aneddoto su Belen Rodriguez. Quando la showgirl argentina era incinta di Santiago, il primogenito avuto con Stefano De Martino, incontrò l'ex re dei paparazzi in aereo e scoppiò a piangere. "Anche Belen è molto fragile, in questo momento non sta bene. Io le voglio talmente bene che metà basta. Avrebbe bisogno di un aiuto ora. Ma non entriamo nelle sue cose", ha detto Corona riferendosi alla fine del suo matrimonio con De Martino.

"Per me Belen può recuperare e riprendere le sue doti di artista. Oggi lei ha accettato i miei errori. E poi c’è da dire che anche lei mi ha lasciato di fronte a 13 anni di galera. E se io non fossi entrato in galera, forse De Martino non sarebbe mai nato, anzi mai esistito", ha aggiunto. E ancora: "Se non fossi andato in carcere saremmo stati insieme. Per me poi iniziò un periodo assurdo, sapevo che avevo un conto alla rovescia, sapevo che mi condannavano. Ho fatto tutto, divertimento, rapporti di letto, lavoro. Tutto. Come mi sono lasciato con Belen? Di colpo non l’ho mai più vista. Poi a dicembre, lei era incinta, capitiamo sullo stesso volo. Mi guarda con la faccia triste: ha pianto tutto il volo. De Martino era a prenderla all’aeroporto, io sono andato via col mio autista e basta, più visti".

Corona ha poi parlato della sua esperienza in carcere: "Sono riuscito a trovare la mia libertà in carcere dove non incontri persone buone che si legano a te. Tutto ruota intorno agli interessi, non ti puoi fidare. Il resto è retorica. Il carcere è un mondo a sé". "Non potevo sopportare il male di mia madre. Quindi non venire in carcere se stai male, io non avevo bisogno di lei, io scendevo col sorriso", ha affermato. A quelo punto la Venier lo ha interrotto: "Io non penso che stavi bene, oggi vuoi fare il f*** e ok". "Non stavo bene, certo", ha risposto Corona, "ma quando ho preso 13 anni e 2 mesi o mi ammazzavo o iniziavo un’altra vita. Avevo bisogno di mia madre da piccolo, mi hai salvato la vita". "No, tu hai bisogno anche oggi, di tua madre", ha chiosato la Venier