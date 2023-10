Fedez, "strettamente monitorato": le voci dall'ospedale, come sta

03 ottobre 2023 a

Ore di apprensione per Fedez, ricoverato da giovedì scorso all'ospedale Fatebenefratelli di Milano per due ulcere che gli hanno provocato un'emorragia interna. Quella di oggi, comunque, sarebbe stata una giornata relativamente tranquilla per il rapper. Stando a quanto appreso dall'Adnkronos Salute, le sue condizioni sarebbero sotto controllo.

Dopo la complicazione di domenica scorsa, quando un nuovo sanguinamento è stato scoperto e bloccato dallo staff medico attraverso un'endoscopia, oggi le condizioni del cantante sarebbero meno preoccupanti, ma comunque strettamente e continuamente monitorate. Inoltre, secondo quanto riportato dall'Ansa, Fedez sarebbe in leggero miglioramento, con i livelli di emoglobina in recupero, dopo varie trasfusioni. Tuttavia, nonostante il miglioramento, la situazione rimane delicata. Per questo non si parlerebbe ancora di dimissioni: è probabile che il cantante resterà in ospedale fino alla prossima settimana.

Intanto, nelle scorse ore è scoppiata la polemica a seguito della possibile ospitata di Fedez a Belve su Rai 2. Ospitata che sarebbe stata ostacolata dalla Rai. A tal proposito l'amministratore delegato della tv di Stato, Roberto Sergio, intervistato dal Corriere della Sera, ha chiarito: "Io auguro a Fedez anche una pronta e definitiva guarigione e sono profondamente dispiaciuto che la decisione editoriale presa dalla Rai, di oltre dieci giorni fa, sia esplosa strumentalmente durante il suo ricovero".