Fedez in ospedale? Rivelazioni clamorose su Chiara Ferragni: "Non posso dire chi è la star"

07 ottobre 2023 a

a

a

È stata un’intervista profonda e sentita, quella che Fedez ha rilasciato ad Aldo Cazzullo. Uscito dall’ospedale dopo giorni molto difficili, il rapper ha parlato apertamente dei suoi problemi di salute mentale e depressione. Al tempo stesso ha sgomberato il campo da ogni dubbio su Chiara Ferragni, che è sempre al suo fianco: “Amo tantissimo mia moglie. Era a Parigi, a fare una cosa molto importante con una star internazionale, non posso dirle chi è. Si trattava di una grossissima opportunità per la sua carriera”.

Fedez-choc: "Senza di loro non sarei vivo", cosa gli ha salvato la vita

A proposito di famiglia, Fedez si trova in una posizione non facile, dato che deve gestire la sua delicata situazione di salute con due figli piccoli: “Non so quale sia la strada giusta da percorrere. Abbiamo scelto di non nascondere che papà è in ospedale, che papà ha dei problemi; del resto è difficile nascondere una cicatrice da venti centimetri nella pancia. Cerchiamo di edulcorare il racconto. Ma non avrebbe senso tenerli all’oscuro”. Passando invece a Belve, il rapper ha espresso il suo punto di vista sull’ospitata saltata: “Sia per me, sia per Francesca Fagnani, sia per il produttore Tombolini era una straordinaria occasione per parlare di temi importantissimi. I dati ci dicono che la salute mentale sarà sempre di più il tema del futuro, e delle future generazioni. E secondo me c’è bisogno di parlarne”.

"Lasciami in pace": lo sfogo di Chiara Ferragni fuori dall'ospedale

“Diciamo che non ero ben accetto - ha aggiunto - non mi volevano. E hanno fatto un comunicato che ho trovato sinceramente spiacevole. Sa perché? Perché ero in ospedale, letteralmente moribondo, e non avevo alcuna possibilità di replicare. Ho trovato la cosa anche particolarmente poco attenta sul piano umano”. Inoltre Fedez ha categoricamente smentito che la sua ospitata in Rai fosse una questione di soldi: "Sarei stato e sono disponibilissimo ad andare del tutto gratuitamente. Avevo l’intenzione di fare una bella cosa, e spero in futuro di riuscirci, in qualche modo, con Francesca Fagnani, una giornalista con la schiena dritta che ringrazio per aver sostenuto la posizione del suo invito”.