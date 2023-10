Chiara Ferragni sbotta fuori dall'ospedale: "Lasciami in pace"

06 ottobre 2023 a

a

a

Chiara Ferragni spazientita. All'uscita dell'ospedale Fatebenefratelli di Milano, un gruppo di giornalisti ha atteso con morbosità l'uscita dell'influencer in visita a Fedez. Il rapper è ricoverato da poco più di una settimana, le sue dimissioni sarebbero previste nella giornata di venerdì 6 ottobre. Ma la curiosità non manca, tanto che la Ferragni è costretta a "fuggire": "Lasciami in pace", avrebbe risposto a una cronista.

D'altronde non sono stati giorni semplici per la coppia più famosa del web. Il rapper è stato sottoposto a un'operazione d'urgenza dopo che due ulcere gli avevano provocato un’emorragia interna, con un nuovo sanguinamento bloccato domenica scorsa per via endoscopica. Una situazione delicata, tanto che l'imprenditrice digitale ha lasciato in fretta e furia la Parigi Fashion Week per raggiungerlo nel capoluogo lombardo.

"Resto a Milano": il gesto di Valentina Ferragni spiazza tutti, c'entra Fedez?

Nonostante i valori del sangue del cantante, che nel marzo dello scorso anno era stato operato al San Raffaele per un tumore al pancreas, siano migliorati, sembra escluso al momento il ritorno del cantante a X-Factor. Il giudice potrebbe essere sostituito durante la fase dei live che rinizierà tra 3 settimane. Tra i nomi fatti fino a ora spunta quello di J-Ax, che però ha prontamente smentito. "Io non so chi mette in giro ste voci, ma visto che non smentiscono loro ci penso io. Non sostituisco Fedez a X Factor", ha spiegato il diretto interessato in una storia su Instagram prima di fare un augurio all'amico: "P.S. Rimettiti presto Fede".