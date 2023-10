Fedez, confessione choc: "Senza di loro non sarei vivo", cosa lo ha salvato

06 ottobre 2023 a

Sono finalmente arrivate le dimissioni per Fedez, ricoverato al Fatebenefratelli di Milano da una settimana per un'emorragia interna provocata da due ulcere. Il rapper è uscito dall'ospedale tenendo per mano la moglie Chiara Ferragni. E ai giornalisti lì presenti ha lasciato qualche dichiarazione prima di tornare a casa. Innanzitutto ha voluto ringraziare i medici che lo hanno curato in questi giorni: "Volevo ringraziare tutta la struttura del Fatebenefratelli, il professor Zappa e soprattutto tutti i donatori di sangue. Cercherò in qualche modo di far accendere un riflettore su questo, perché senza i donatori oggi non sarei qui".

Durante il ricovero, infatti, il cantante ha ricevuto tre trasfusioni. Per fortuna questa mattina gli ultimi esami hanno avuto esito positivo. Di qui il via libera alle dimissioni firmate questo pomeriggio. Una volta a casa, Fedez ha condiviso un tenero post per ringraziare tutti dell'affetto e della vicinanza che gli sono stati dimostrati in questi giorni difficili. "Finalmente a casa. Grazie per tutto l’affetto e la vicinanza, nulla è scontato in questi momenti", ha scritto il cantante. A corredo uno scatto in cui si vedono le mani unite di tutta la famiglia, comprese quelle dei figli Leone e Vittoria, e la zampa del cucciolo appena arrivato in casa Ferragnez. Anche la Ferragni, poi, ha voluto ringraziare tutti: "Grazie di tutto l'affetto, i pensieri, i messaggi e le telefonate di questa settimana. Vi ho sempre letto e ci avete dato tanta energia".