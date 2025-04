"Una coincidenza?": sfregio al Papa morto, Corona travolto

Fabrizio Corona era stato al centro delle teorie del complotto che hanno accompagnato il lungo ricovero di Papa Francesco. Già, mentre il Papa era in ospedale, Corona sosteneva che fosse morto: "Lo annunceranno tra un po' di giorni dal Vaticano, quando le cose saranno sistemate", aveva tuonato da un palco in un reel diventato virale sui social. Poi aveva aggiunto: "Se il Papa si farà vedere mi ritirerò a vita privata".

E immediatamente è stato smentito dai fatti col Pontefice che non solo si è affacciato dal Gemelli ma anche presenziato ad alcuni incontri con i fedeli e anche a quello con il vicepresidente degli Stati Uniti J.D. Vance. Poi la morte, il 21 aprile, con l'annuncio del Vaticano. Il Santo Padre è deceduto alle 7.35 del mattino dopo un ictus e un attacco cardiaco. A questo punto Corona che, ricordiamolo, avrebbe dovuto ritirarsi a vita privata, torna a parlare e lo fa in modo provocatorio sparandone una delle sue: "Oggi alle 7:30 del mattino è stata annunciata la morte di Papa Francesco. Proprio oggi. Il giorno dopo la Resurrezione. Il giorno in cui si celebra la vita che vince la morte. Ma qui la morte è arrivata puntuale, precisa, rituale quasi. Poi ci diranno che è solo una coincidenza.“Ce ne ricorderemo di questo PIaneta”". Corona viene subito freddato da un utente che al suo post su Instagram risponde così: "Poteva essere una buona occasione per tacere ma … no, persa anche questa volta".