Gerry Scotti, bordata a Fabio Fazio: "Pensa, su una sola rete!"

Veleni incrociati nel (piccolo) mondo della tv italiana, con Gerry Scotti che senza citarlo regala un commento al veleno a Fabio Fazio.

L'exploit di Che tempo che fa, che domenica sera ha registrato il 10,5% di share al debutto sul Nove, che arriva al 13% considerando il simulcast di Discovery, segnando dunque il record storico del canale, ha fatto rumore. Soprattutto in termini assoluti: il "nuovo" CTCF è stato infatti il secondo programma più visto della serata, battendo la concorrenza di Rai 2, Rai 3 (dove andava in onda fino allo scorso giugno) e le tre reti di Mediaset. L'effetto traino dell'esordio, il battage mediatico degli ultimi giorni legato anche alla polemica per l'intervista slittata a Patrick Zaki e all'attesa per il confronto in diretto con Mamma Rai hanno inciso e parecchio, ma è innegabile che in queste ore tutti parlino dell'effetto Fazio.

Lo ha fatto a suo modo anche Zio Gerry, il re dei quiz di Canale 5. Il suo Caduta Libera, nel preserale, sta perdendo il confronto con Marco Liorni e Reazione a catena, su Rai 1. Domenica sera, però, va in onda lo speciale serale Caduta Libera - I migliori.

Su X (l'ex Twitter), Edmondo Conti di Endemol, la società che produce lo show Mediaset, esulta: "Un risultato sorprendente per il nostro Caduta Libera - I migliori: il secondo programma più visto della serata più competitivo della settimana! EWWIWA". Tra i commenti, spicca proprio quello del conduttore di Pavia, volto storico del Biscione: "Pensa, su una sola rete!!!". Il riferimento, malizioso, è proprio al dato aggregato di CTCF sui vari canali Discovery (Real Time, Dmax, Giallo, Food Network, MotorTrend, HGTV, Warner TV). Considerando solo il risultato del Nove, infatti, il confronto in termini di ascolti tra Fazio e Scotti sarebbe molto più ravvicinato e interpretabile (come sempre accade) a seconda dei segmenti.

Non si fa attendere il commento, duro, di Giuseppe Candela, giornalista di Dagospia e Fatto quotidiano sempre molto ben informato sul mondo dello spettacolo nostrano. "Scotti non ha bisogno di queste scivolate. Conti di Endemol inventa un successo che non esiste, Gerry colpisce Fazio. La verità - prosegue Candela - è che Caduta Libera vive una profonda crisi nel preserale e in prime time prende schiaffoni da Report e Che tempo che fa. C'è poco da scherzare".