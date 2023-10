Elisabetta Canalis "ghepardata": le foto pazzesche

Roberto Tortora 26 ottobre 2023 a

a

a

Quando va in giro, quando appena mette il naso fuori di casa, fa sempre parlare di sé. Stiamo parlando di Elisabetta Canalis, showgirl italiana tra le più apprezzate dell’ultimo ventennio che, per l’ennesima volta, ha fatto girare la testa ai suoi fan per le strade di Roma e non solo, anche suoi suoi profili social, dove si è mostrata con un look mozzafiato. Il contesto è quello di un set in cui viene girato uno spot pubblicitario di un marchio di abbigliamento intimo e l’ex-velina di Striscia La Notizia ha indossato un body nero a maniche lunghe e una calzamaglia ghepardata, abbinata ad un tacco a spillo. Sui social la vediamo attraversare la strada con grande classe e sensualità e posare su una terrazza che ha una vista non certo banale su Castel Sant’Angelo. Il copy al suo post recita: “Moving ahead is not the only way to move forward”, cioè “Camminare in avanti non è l’unico modo per andare avanti”.



Nonostante la sua bellezza prorompa da ogni angolo del suo corpo, sui social c’è sempre un hater di turno che deve assolutamente trovare il modo di criticare la Canalis. Su Instagram, infatti, c’è chi scrive: “Dalla Canalis mi aspettavo una camminata sui tacchi meno da T-Rex”. Un altro utente ribatte: “Sembra la camminata di Giucas Casella sulle braci...”.

Elisabetta Canalis, solo nylon e trasparenze: le foto sono pazzesche | Guarda

Chi, invece, prova ironicamente a difenderla commenta così: “Tacco a spillo su sampietrino dovrebbe essere disciplina olimpica”. Una donna, probabilmente residente a Roma, va in netta difesa della Canalis e dice: “Provateci voi a venire a Roma e a camminare coi tacchi a spillo sui sampietrini . È difficilissimo, noi donne romane sappiamo”. Per noi che ci limitamo ad osservare, Elisabetta Canalis resta uno dei prodotti migliori che la natura abbia mai concepito, che sia in tacco a spillo o con delle semplici sneakers.