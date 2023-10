Matthew Perry, la rivelazione: "Cosa ha fatto due ore prima di morire"

29 ottobre 2023 a

Adesso sulla morte di Matthew Perry arrivano voci e dettagli che cercano di spiegare la prematura scomparsa dell'attore di "Friends". Perry è stato trovato senza vita dai soccorritori nella vasca da bagno. A quanto pare, secondo quanto avrebbe riferito una persona molto vicina all'attore, Perry avrebbe disputato una partita a pickleball. Poi dopo il rientro a casa avrebbe chiesto al suo assistente di sbrigare alcune commissioni. Poi il bagno e la morte improvvisa. "Abbiamo ricevuto conferme che si tratterebbe di morte per annegamento. Il corpo senza vita è stato trovato nella sua jacuzzi", hanno detto gli investigatori.

Un amico dell'attore avrebbe raccontato agli investigatori che Perry avrebbe giocato a pickleball per circa due ore. Poi il dramma. Quando l'assistente è tornato a casa, Perry non avrebbe risposto al citofono.

Matthew Perry è morto: come lo hanno trovato, un tragico sospetto

Da qui sarebbe scattato l'allarme. I soccorsi purtroppo non sono serviti a nulla. La polizia comunque, secondo quanto filtra da ambienti investigativi, porterà avanti un'indagine per chiarire le cause del decesso. Intanto i fan di "Friends" stanno invadendo i social con messaggi di cordoglio. Il mondo di Hollywood è sotto choc e nessuno si aspettava la morte di Perry. Recentemente l'attore aveva parlato dei suoi problemi legati all'alcolismo e agli oppioidi. Va sottolineato che all'interno della sua abitazione non sono stati rinvenute sostanze stupefacenti o altri elementi che possano far pensare a una morte legata all'assunzione di qualcosa. Solo un'autopsia può risolvere il mistero sulla morte di Perry.Ma per il momento l'ipotesi principale è quella di un malore.