Matthew Perry è morto: il tragico sospetto sulla star di "Friends"

Lutto nel mondo del cinema e della tv. Matthew Perry è morto all'età di 54 anni. L'attore, star della celebre serie "Friends" è stato trovato senza vita in una vasca da idromassaggio. La notizia è stata riportata dal sito di gossip Tmz e dal LA Times. L'attore è stato ritrovato nella sua casa di Los Angeles da soccorritori chiamati per una crisi cardiaca. Dopo i primi rilievi sul posto, in casa dell'attore non sono stati ritrovate sostanze sospette e nemmeno tracce di un gioco erotico finito nel peggiore dei modi. Matthew Perry era famoso in tutto il mondo per il ruolo nella sitcom di successo degli anni '90, andata in onda per 10 stagioni.

Lui aveva preso parte a tutti gli episodi. Recentemente Perry aveva raccontato di recente le sue difficoltà personali, in particolare la sua dipendenza da farmaci e alcol. In un libro di memorie "Friends, Lovers and the Big Terrible Thing" aveva rivelato dettagli scioccanti sulla sua vita e sui problemi del passato. Aveva partecipato a “Beverly Hills 90210”, nella prima stagione.

Ha recitato in “Mela e Tequila” con Salma Hayek, Dylan McDermot (“Appuntamento a tre”) e Bruce Willis (“Fbi: protezione testimoni” 1 e 2). Non era solo un attore comico, ma drammatico. Aveva interpretato con successo il consigliere della Casa Bianca Joe Quincy in “West Wing - Tutti gli uomini del presidente”.