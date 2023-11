Natalia Titova, bordata ad Amici: "Perché sono andata via"

01 novembre 2023 a

Natalia Titova torna a bomba sull'addio ad Amici. Dopo qualche anno, la ballerina, diventata famosa grazie a Ballando con le stelle, dove ha conosciuto e si è innamorata di Massimiliano Rosolino, parla della trasmissione condotta da Maria De Filippi dove era approdata nel 2015. Esperienza quella di Amici che non ha gradito del tutto soprattutto per le coreografie di balli latino-americani.

"Amici non mi ha soddisfatta: non ero una ballerina, ma una maestrina. Non mi è stata riproposta la cattedra di ballo e io sono andata avanti, senza rimpianti, perché lì i ragazzi arrivano dopo molte selezioni e già formati, io preferisco ballare, o partire da zero con un amatore", spiega la Titova a Nuovo Tv, dove ha anche chiarito che quello che non le piace è proprio il fatto che vengano presi giovani che potrebbero già lavorare come ballerini, avendo già una carriera alle spalle.

Inoltre non si è sentita coinvolta emotivamente nel talent di Canale 5, cosa che invece sentiva con Ballando con le Stelle, dove ha lavorato per dieci anni.

La Titova aveva partecipato ad Amici inizialmente come professoressa alla cattedra, per il banco di latino e poi, dietro le quinte. Qui aiutava nelle coreografie, ma appunto si sentiva "maestra" e non "ballerina" e per questo ha deciso di dire addio.