Melissa Satta, "neanche le previsioni del tempo": chi la umilia

04 novembre 2023 a

a

a

A Melissa Satta "non farei fare neanche le previsioni del tempo". L'uomo che stronca la conduttrice ed ex velina di Striscia la notizia è uno dei suoi ex, Daniele Interrante, noto soprattutto come ex tronista di Uomini e donne e tra i volti più acclamati del parterre di Maria De Filippi.

Era il periodo d'oro del "genere", insieme al sodale Costantino Vitagliano negli anni Duemila macinava ospitate e serate in discoteca, prime pagine e servizi sui rotocalchi rosa, i due addirittura finirono protagonisti di un film, l'indimenticabile cult per gli amanti del trash Troppo belli. Tra un corteggiamento e l'altro, il bel Daniele per qualche tempo ha fatto anche coppia fissa con la Satta, non ancora famosissima.

"Vuole parlare di politica?": Fagnani-Melissa Satta, alta tensione a Belve

A Belve, intervistata da Francesca Fagnani, Melissa ha citato proprio Interrante e in termini non proprio lusinghieri: "Non ero abbastanza sveglia ed ero molto ingenua -. Non c'erano strategie tra me e il mio ex all'epoca. Tempo fa dissi che ero io l'uomo perché ho un istinto maschile e mi piace essere l'uomo di casa. Lui mi considera ingrata? Non credo di esserlo, sono altre le persone che mi hanno aiutato. Ho avuto la fortuna di essere stata scelta da Mediaset, lì capii di aver avuto una botta di fortuna".

"Paola Ferrari è una rosicona": Melissa Satta ad alzo zero dalla Fagnani, gelo in Rai

Non la pensa però così Interrante, che replica alla Satta intervistato Dillinger-news, il nuovo sito di Fabrizio Corona. "Non l'ho vista tutta l'intervista a Belve", premette prima di partire con il bombardamento. "Io e Melissa siamo stati insieme qualche anno e io l'ho aiutata all'inizio. Se dovessi pensare al merito a oggi io a lei non farei fare neanche le previsioni del tempo".

"Soltanto una showgirl": Paola Ferrari, la replica feroce a Melissa Satta

"Non mi piace prendermi meriti e vantarmi - conclude Interrante - però sicuramente sì, lei deve il suo successo a me. Comunque le detti dell'ingrata perché in una intervista parlò bene di tutti i suoi ex tranne che di me. Forse non sono abbastanza tamarro o non faccio il calciatore". E ogni riferimento a Bobo Vieri e Kevin Prince Boateng non è, evidentemente, puramente casuale.