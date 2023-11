Carol Alt incendia OnlyFans a 62 anni: "Nuda e sexy, eccomi"

13 novembre 2023 a

Carol Alt, ex top model, icona degli anni '80-'90, ha deciso a 62 anni di aprire un profilo sulla piattaforma hot Onlyfans. È stata la stessa ex modella a raccontare la sua scelta in una intervista a Page Six: "Quarantaquattro anni di lavoro, e non possiedo una delle mie foto. Quando la gente mi chiede 'Hai una foto che posso usare?', devo andare a chiedere a qualcuno".

Così ora Carol Alt ha assunto personalmente un fotografo: "Posso scegliere una foto o no, dire che la voglio o no, sono mie", ha aggiunto. "Quando la gente dice che non è la mia immagine, non voglio essere definita dalla mia immagine fatta da qualcun altro. Voglio definire io la mia immagine", ha proseguito.

L'ex top model ha chiarito che non farà nulla di pornografico sulla piattaforma, ma pubblicherà solo immagini di nudo "sexy e belle". E ha specificato: "Ci sono alcune foto di nudo, ma fatte con gusto. C’è una differenza tra le immagini di cattivo gusto e le immagini di buon gusto. Non conosco una modella là fuori che non abbia fatto un nudo".

Rispetto al fatto di essere una donna matura, Carol Alt ha precisato che "l'età non mi definisce". L'idea di sbarcare su Onlyfans gliel'ha suggerita la sua amica Denise Richards, co-star nella serie tv Paper Empire. "Le donne sono belle a ogni età. Voglio che le persone si sentano autorizzate a mostrarsi". Parte del ricavato che Carol Alt otterrà dalle foto sexy saranno devolute in beneficenza per la salute mentale delle donne.