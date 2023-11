Nina Moric, parole sconvolgenti a Verissimo: "Ho attraversato la follia. Questa è la mia ultima intervista"

12 novembre 2023 a

Nina Moric, ospite di Silvia Toffanin a Verissimo, su Canale 5, nella puntata del 12 novembre, si dice "serena" ma in realtà è apparsa molto tormentata e ha detto delle frasi che hanno spiazzato un po' tutti. "Volevo lasciare l’Italia. In un certo senso l’ho lasciata. Sono rimasta a Milano, ma ho voluto conoscermi abbracciando la solitudine. Ho attraversato la follia per ritrovarmi", ha detto. Quindi ha aggiunto; "Questa sarà la mia ultima intervista, cioè non voglio più parlare di me, ma della mia arte".

La ex moglie di Fabrizio Corona ha quindi parlato dei suoi problemi di salute: "Sono senza un seno. Purtroppo sono stata colpita da un batterio. Sono andata in sepsi. Il seno era diventato gigantesco. Sono stata operata d’urgenza. Ho rischiato la vita".

Per quanto riguarda suo figlio Carlos, ha chiarito: "Io lo amo, mi fa male che le persone pensano che io l’abbia abbandonato. Non è vero. Una madre non va giudicata, perché nessuno sa che calvario ci può essere dietro". E sulla sua vita privata e il presunto fidanzato: "Sono single oggi. Le foto uscite di recente? Quella è una persona mitomane. Ho sbagliato io anche, perché ho dato il beneficio del dubbio. Questo signore non aveva dove stare, dormiva sul mio divano e gli ho offerto una zuppa calda. Magari gli ho detto anche ti amo. Credevo fosse diverso, ma dopo le ultime uscite. Basta". Quindi ha concluso che le madri "vanno aiutate, anche quelle che assumo droghe. Non è il mio caso comunque, ci tengo a dirlo".