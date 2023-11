Miss Italia, Francesca Bergesio: "Chi è il politico più affascinante"

13 novembre 2023 a

a

a

Miss Italia Francesca Bergesio (diciannovenne di Cervere) è stata protagonista di "Un giorno da pecora", in diretta su Rai Radio 1 con Geppy Cucciari e Giorgio Lauro. "Lei è la più bella d’Italia. Si sente così davvero?", esordisce il conduttore. Francesca: "Soprattutto bella dentro. Noi ragazze ci siamo fatte conoscere a 360 gradi, anche con una prova di talento".

Poi il conduttore ha aggiunto: "Signora Bergesio, ogni volta che c’è Miss Italia torna la polemica se sia o meno una iniziativa offensiva per le donne, la loro dignità". E Miss Italia risponde: "No, anzi. Ho capito che dà alle ragazze tante opportunità anche per il futuro. Facendole salire su un palcoscenico dà la possibilità di farsi conoscere, di dimostrare tanto". Poi la neo-miss ha parlato del suo futuro: "Voglio continuare gli studi, Ho superato l’esame per entrare nella facoltà di Medicina. Ma grazie a questa esperienza ho iniziato anche la recitazione e mi piace moltissimo. Ora che conosco entrambe le strade voglio andare avanti e poi scegliere".

Aiutino a Miss Italia? Falso, vi spiego perché

Poi risponde a chi ha infangato il suo nome etichettandola come "raccomandata" col padre in politica: "Assolutamente no. Per me la politica lascia il tempo che trova. Essere sua figlia non è una colpa. La politica è una sua passione che è libero di seguire. E io devo avere pari opportunità delle altre". Poi il conduttore le fa una domanda precisa: "Chi è uomo più bello del mondo?". Lei: "Mio papà". Infine un'ultima domanda da parte di Lauro: "E fra i politici, meno papà? Uno che abbia almeno un po’ di fascino?". La risposta di Missi Italia: "Forse un po' Renzi".