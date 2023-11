Elodie, la confessione: "Vi dico perché mi spoglio"

26 novembre 2023 a

a

a

Elodie continua a incantare tutti. La cantante impegnata nel suo tour che sta letteralmente infiammando i palazzetti dello sport di tutta Italia, da qualche tempo è finita al centro delle polemiche per alcuni scatti hot che hanno acceso i riflettori sul suo modo di vivere il corpo. Una sensualità innata che si sposa con le sue doti da cantante per uno show sul palco che è davvero a 360 gradi. Ma Elodie non si è messa alle spalle le critiche e gli attacchi ricevuti negli ultimi tempi. Così in una recente intervista che ga rilasciato a Gq, ha deciso di mettere le cose in chiaro.

La sua risposta a chi la critica per quel suo nude look è chiara e diretta. Una rivendicazione pura della sua femminilità e della sua arte che si traduce nelle sue esibizioni in un connubio tra il corpo e la voce: "C’è chi pensa che io mi spogli per gli uomini, ma quando mai? Spogliarsi è un gioco, può raccontare, significa sentirsi liberi di esprimersi nello spazio. Il tipo di risposta che ho ricevuto però dimostra quanto il corpo sia ancora un argomento complesso per noi donne".

"Sei solo mia, per te vado in galera"? Minuto di silenzio per Giulia, imbarazzo per Elodie



Poi, Elodie ha anche parlato dei suoi hater che "fanno parte del gioco": "Loro sono il rovescio della medaglia della popolarità". Insomma Elodie con poche frasi ha letteralmente ribaltato le critiche mettendo a tacere chi conosce solo il linguaggio dell'odio.