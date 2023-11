Elodie, una frase sibillina: "Dovranno accettarlo", chi punge

25 novembre 2023 a

a

a

Dopo la polemica sul suo ultimo video "A fari spenti", Elodie zittisce gli haters. La cantante è stata infatti presa di mira con l'accusa di spogliarsi sempre. Un biasimo su cui precisa: "C’è chi pensa che io mi spogli per gli uomini, ma quando mai? Spogliarsi è un gioco, può raccontare, significa sentirsi liberi di esprimersi nello spazio. Il tipo di risposta che ho ricevuto però dimostra quanto il corpo sia ancora un argomento complesso per noi donne", ha spiegato l'artista a GQ.



Non manca poi il pensiero all'Italia. Spesso critica con il centrodestra, l'artista precisa di non fare parte della generazione Z, "ma sicuramente faccio parte di una nuova generazione di italiani e in qualche modo questo mi rende molto orgogliosa perché noi siamo un Paese stupendo di gente stupenda. Mi piace proprio l’idea di lavorare qui, perché per assurdo è molto più utile, è una sfida".

"Non è che...". Ornella Vanoni sfiora il pube a Elodie: Fazio impietrito | Video

Da qui le parole sibilline che lasciano intendere una vera e propria frecciata: "E poi io sono ottimista, sono sicura che la mentalità cambierà, non si può fare altrimenti. E chi ora non lo accetta dovrà accettarlo: stiamo andando avanti". Già tempo addietro Elodie aveva condiviso sul suo profilo social il programma del partito di Giorgia Meloni del 2018 con il commento: "A me sinceramente fa paura".