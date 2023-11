Gigi D'Agostino, cresce la paura: "Un grave male", silenzio da un anno

30 novembre 2023 a

a

a

Come sta Gigi D'Agostino? E' trascorso un anno dal suo ultimo post su Instagram e da allora di lui non si hanno più notizie. Nel 2021 aveva fatto sapere ai suoi fan di essere impegnato in una lotta contro un "grave male che mi ha colpito in modo aggressivo... E' un dolore costante che non mi dà pace". Da circa due anni, insomma, il celebre dj è alla prese con una malattia che l'ha costretto a ritirarsi a vita privata, lasciando le scene che aveva dominato per anni.

Data la sua assenza prolungata, sono tanti i fan preoccupati per lui sui social. Lo dimostrano i commenti comparsi sotto ai post di D'Agostino. "Come stai, dacci tue notizie Gigi", ha scritto qualcuno sotto al suo ultimo post. Post pubblicato il 24 novembre 2022, che mostra un primo piano del dj che sorride. A gennaio del 2022, invece, D'Agostino aveva pubblicato un messaggio di speranza per il suo futuro. "Spero che questo nuovo anno mi doni un po' di pace e di forza... Un abbraccio di cose belle a tutti voi... Grazie per i vostri pensieri... Tanto Amore". Intanto, non è stata diffusa nessuna notizia ufficiale sulle sue condizioni. Fonti vicine all'artista, come riporta Leggo, raccontano di mesi molto difficili e di una situazione con sembra non migliorare.