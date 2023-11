Patrizia Pellegrino, "chi ha tentato di violentarmi"

30 novembre 2023 a

"La bellezza è stata molto importante per la mia carriera ma è stata anche la causa di molti problemi". Patrizia Pellegrino, attrice e showgirl 61enne diventata famosa tra cinema, teatro e tv in programmi come Sereno variabile, La vita in diretta e L'isola dei famosi, si confessa in una lunga, dolorosa intervista all'agenzia Adnkronos.

"Ho subito numerose molestie anche da persone molto importanti ma mi sono sempre saputa difendere bene sia per la mia integrità morale che per la mia fede, non sono mai scesa a compromessi di nessun tipo". "Non ho mai sopportato chi mi metteva le mani addosso e avendo detto molti 'no' mi hanno sbattuto molte porte in faccia. Quindici anni fa - rivela - ho subito una tentata violenza sessuale, non l'ho mai raccontato a nessuno, ebbi molta paura, si trattava di una persona molto importante del mondo dello spettacolo che mi chiuse nel suo ufficio e iniziò a mettermi le mani addosso. Per fortuna sono riuscita a scappare, ero già sposata e avevo tre figli, per me fu una esperienza molto traumatica".

Tra poco tornerà con la terza stagione della fiction di successo Le indagini del Commissario Lolita Lobosco, su Rai 1 ("Era da tempo che non partecipavo a una fiction, il mio è un personaggio nuovo, speriamo che funzioni così potrò partecipare anche alle prossime serie"), ma nel frattempo ha deciso di ripercorrere le pagine più pesanti del suo passato e del suo privato, a partire dalla perdita di un figlio nel libro autobiografico Ho scelto di sorridere: "Credo che raccontare le mie esperienze, che sono comuni a tante donne possa aiutare molte persone a capire come recuperare il sorriso nonostante i drammi che la vita. Quando ho conosciuto il principe Alberto di Monaco (suo ex fidanzato, ndr) la prima cosa che mi ha detto è: 'Tu devi sorridere sempre perché hai lo stesso sorriso della mia mamma (Grace Kelly, ndr)'. Per questo ho iniziato a scrivere questo libro dove spiego quanto è importante il sorriso, anche quando arrivano momenti difficili e dolorosi che ti portano al punto di non voler più vivere, come è capitato a me". Il riferimento è al dramma che ha coinvolto Riccardo, il suo primo figlio avuto dal primo marito Pietro Antisari Vittori: "Quando ho perso il mio primo figlio volevo morire - racconta commossa - Ci ha lasciato appena nato per cui non abbiamo avuto neanche il tempo di incontrarlo. Quello è stato un momento talmente drammatico che sono caduta in una profonda depressione".

"E' stato il mio lavoro, il mio teatro e l'amore del pubblico a darmi la forza di andare avanti. Il fatto che dovevo comunque andare in scena mi ha dato la spinta a rialzarmi e a riprendermi da quel profondo dolore. A me ha aiutato tanto anche la preghiera e Dio, sono sempre stata molto credente, andavo in Chiesa sin da piccola e credo molto in Padre Pio e Madre Teresa di Calcutta che sono i miei idoli di vita. Poi ovviamente la mia famiglia ha avuto un ruolo fondamentale perché mi è sempre stata vicina, papà è stato l'amore della mia vita infatti io, in tutti gli uomini, ho cercato sempre gli occhi di mio padre. Anche gli amici e le amiche non mi hanno mai abbandonata".