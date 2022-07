Tale e Quale show, Patrizia Pellegrino fuori dal cast: "Questa volta ho pianto"

20 luglio 2022 a

“Confesso che stavolta ho pianto. Ci avevo lavorato da due mesi con Marcello Cirillo”: Patrizia Pellegrino non ha reagito bene all'esclusione dal cast di Tale e quale show, il programma di Carlo Conti su Rai 1. Intervistata dal settimanale Diva e Donna, la showgirl ha confessato di non avere ancora capito il motivo per cui non è stata presa nella trasmissione, anche perchè al provino avrebbe incassato i complimenti di tutti.

La Pellegrino, comunque, ha avanzato delle ipotesi sui motivi dell'esclusione: “Sono tre volte che ci provo, ma niente. Forse, non stavo bene nel cast che hanno scelto”, ha detto nel corso dell'intervista. La showgirl poi ha rivelato che anche Emanuela Aureli le ha fatto i complimenti per il suo provino: “Mi ha detto che mi ero superata stavolta” . Nonostante questo fosse il suo terzo tentativo, la Pellegrino ha fatto sapere che comunque non molla: "Non mi arrendo, il prossimo anno mi presento per la quarta volta".

Parlando della sua breve esperienza come concorrente dell’ultima edizione del GfVip, invece, la Pellegrino ha rivelato di essere stata felice dell'avventura, perché l'ingresso nella casa le ha permesso di capire quanto è amata dal pubblico: “Grazie a questa esperienza la mia popolarità è triplicata…”. E infatti qualche giorno fa ha confessato sui social che ripeterebbe la stessa esperienza molto volentieri.