Vittorio Sgarbi umilia Fedez: "L'unica cosa che so su di lui"

01 dicembre 2023 a

a

a

La polemica che ha travolto X-Factor non accenna a scemare. Anzi. Dopo la cacciata e le bordate di Morgan, ecco la durissima replica di Fedez: "Io non ho mai leccato i piedi a Giorgia Meloni e Vittorio Sgarbi", ha sparato il rapper contro l'ormai ex giudice del talent, buttandola in politica per i rapporti tra l'ex leader dei Bluvertigo, il premier e il critico d'arte.

Parole che non sono sfuggite a Sgarbi, il quale ha replicato a modo suo, in modo altrettanto feroce. "Morgan sarebbe un mio leccapiedi? I miei piedi possono replicare dicendo che mai lingua di maschio li leccò, quindi Morgan non può averli leccati", premette con ironia. Dunque aggiunge: "Leccare i piedi a me non serve a niente, perché il mio potere è molto variegato ed esprime la sua efficacia in taluni settori prevedibili ma non ha nessuna efficacia per quel che riguarda la televisione e lo spettacolo. Per cui avrebbe sbagliato piedi se avesse leccato i miei", ha spiegato Sgarbi alla AdnKronos.

"Si muovono come vogliono!": meteo, Vittorio Sgarbi gela Paolo Sottocorona

Ma non è finita. Riferendosi a Morgan aggiunge: "Io l'ho semplicemente ammirato perché era bravo, e perché era molto più bravo di Fedez. La qualità umana di Morgan è tale che non ha bisogno di leccare i piedi a nessuno". Un fiume in piena: "A Fedez non porgerei mai il piede". E ancora: "Di Morgan conosco le qualità, di Fedez so solo che ha dei tatuaggi e che è il compagno della Ferragni, senza la quale sarebbe del tutto ignoto. Quindi, può evitare di fare commenti su persone che sono disperatamente sole ma che hanno fatto cose molto importanti. Che impari il rispetto, prima di parlare", conclude uno sferzante e scatenato Vittorio Sgarbi.