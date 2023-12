Ornella Muti, "preoccupata per Vladimir Putin": dove la sorprendono

01 dicembre 2023 a

Ornella Muti è stata a Mosca per il Brics+ Fashion Summit 2023, l'evento dedicato alla moda a cui partecipano i Paesi Brics, ovvero Brasile, Russia, India, Cina e Sudafrica, oltre a tutti quelli che aspirano ad entrare nel gruppo nel 2024. La nota attrice italiana, come riporta Repubblica, ha preso la parola durante un incontro sul tema dei marchi nazionali. L'evento, che risale allo scorso 28 novembre, si è concentrato soprattutto sul lavoro dei designer che riescono a portare le loro creazioni oltre i confini nazionali.

Riferendosi alla stilista Ulyana Sergeenko, ospite abituale della Fashion Week di Parigi, la Muti ha rivelato: "Preferisco le sue creazioni a quelle degli stilisti italiani”. All'incontro, come riportato da Zvezda, sono intervenuti anche alcuni rappresentanti del governo russo, come il viceministro dell’Industria e del Commercio Oleg Bocharov. Zvezda, poi, ha raccontato che l’attrice è andata a Mosca per lavoro “ma in precedenza era già stata in Russia perché ama il nostro Paese”. La Muti, tra l'altro, si è esibita anche al Teatro Taganka di Mosca nello spettacolo sulle lettere e le musiche di Beethoven “La vita eroica di un genio”.

All'agenzia Ria Novosti, poi, è stata lei stessa a rivelare: “Sono qui per amore anche se lo studio del russo sta procedendo lentamente. Spero di poter presto tornare a lavorare qui”. A parlare di lei è stato anche l’amico e pittore Nikas Safranov. Al media Paragraph, in particolare, ha parlato del suo rapporto con Ornella Muti e di come l’avrebbe aiutata a chiedere la cittadinanza russa: "Alcuni anni fa abbiamo contattato l’Ambasciata italiana in Russia, ero addirittura andato a registrare Ornella nel mio appartamento a Bryusov Lane ma dopo l’inizio dell’operazione speciale e delle sanzioni l’intero processo è stato posticipato”. Safranov ha poi aggiunto: “Ornella è preoccupata per il nostro presidente, per il nostro Paese".