Sgarbi contro Fedez: "Neanche il piede da leccare"

02 dicembre 2023 a

a

a

La lite tra Morgan e Fedez si allarga e coinvolge Vittorio Sgarbi. È accaduto quando il giudice di X Factor, a proposito delle ipotesi di "favoritismi" tirate in ballo dall'ex collega, ha detto: "Morgan se pensa che abbia fatto clientelismo dentro questo programma lo dica non lo insinui, se è veramente un ribelle che abbia le palle di dirlo. Sono un ragazzo che ha una piccola azienda che lavora con la mamma e con l'avvocato ma che per avere quello che ha non ha mai dovuto leccare i piedi nè a Giorgia Meloni nè a Vittorio Sgarbi. Ciao Marco".

Da qui la replica del sottosegretario alla Cultura: "Morgan sarebbe un mio leccapiedi? I miei piedi possono replicare dicendo che mai lingua di maschio li leccò, quindi Morgan non può averli leccati". E ancora, raggiunto dall'Adnkronos: "Leccare i piedi a me non serve a niente, perché il mio potere è molto variegato ed esprime la sua efficacia in taluni settori prevedibili ma non ha nessuna efficacia per quel che riguarda la televisione e lo spettacolo. Per cui avrebbe sbagliato piedi se avesse leccato i miei".

"L'unica cosa che so su Fedez": Vittorio Sgarbi scatenato, lo umilia nell'intimo

Allo stesso tempo il critico d'arte non ha mai negato di nutrire una certa ammirazione per il cantante, all'anagrafe Marco Castoldi: "Io l'ho semplicemente ammirato perché era bravo, e perché era molto più bravo di Fedez. La qualità umana di Morgan è tale che non ha bisogno di leccare i piedi a nessuno". A Fedez invece "non porgerei il piede". E non manca la stoccata: "Di Morgan conosco le qualità, di Fedez so solo che ha dei tatuaggi e che è il compagno della Ferragni, senza la quale sarebbe del tutto ignoto. Quindi, può evitare di fare commenti su persone che sono disperatamente sole ma che hanno fatto cose molto importanti. Che impari il rispetto, prima di parlare".