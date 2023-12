Pamela Anderson irriconoscibile: come si presenta sul red carpet

07 dicembre 2023 a

"Non cerco di essere la più bella, voglio solo sentirmi libera": Pamela Anderson lo ha detto ai British Fashion Awards a Londra, dove si è presentata con un look super naturale e senza trucco. Una scelta che, come da lei sottolineato, rappresenta libertà e ribellione personale. A uno dei più importanti eventi dedicati alla moda, la Anderson ha attirato l’attenzione soprattutto per il suo aspetto, in contrasto con quanto in genere si vede durante gli eventi di moda: un modo per esprimere autenticità e fiducia in se stessa. L'ex bagnina di "Baywatch" si è presentata sul red carpet con un elegante completo di Stella McCartney.

Intervistata da Vogue France, l'attrice e modella ha spiegato il perché del suo look naturale: “Non voglio competere con i vestiti. Non sto cercando di essere la più bella e lo percepisco come un senso di libertà, di rilassamento”. Poi, ha fatto sapere che si occupa del proprio stile in prima persona, senza l’aiuto di uno stylist. E ha parlato apertamente della bellezza e dell’età, soffermandosi sull’importanza di essere sempre fedeli a se stessi. “È un po’ come una ribellione, perché ho notato che ci sono un sacco di persone che usano molto il trucco, e poi ci sono io che faccio l’opposto”, ha chiosato.