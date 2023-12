Antonella Clerici, il video virale della scarpetta: "Eh no, non si può vedere"

10 dicembre 2023 a

Alzi la mano chi non ha mai fatto una scarpetta. Il rito preferito dagli italiani davanti alla salsa che avvolge la pasta è diventato famoso in tutto il mondo. n pezzetto di pane e via, si viaggia tra le onde del mare dei condimenti dei maccheroni. E così anche Antonella Clerici ha ceduto a questa "tradizione". Attovagliata con un bavaglino che porta uno slogan da dichiarazione di guerra "oggi sono golosa", la conduttrice si è tuffata su un piatto di paccheri col pomodorino. A fine pasto ha deciso di onorare il piatto con una scarpetta accompagnata da una fetta di pane. Il tutto ovviamente immortalato in un video da dare in pasto ai social: "Adesso vi insegno a fare la scarpetta", quindi, prende un pezzetto di pane e lo immerge nella composta di pomodoro. Poi, con un'espressione molto compiaciuta, dice: "Buono".

In pochi istanti la clip è diventata virale sui social. "Grande Antonella, sei unica e mitica" oppure "Ti adoro, sei la migliore", sono alcuni dei commenti arrivati dopo il video della Clerici. Ma c'è anche chi la critica, gli haters non hanno perso tempo: "No, Antonella, così non si può vedere, il pane lo devi immergere tutto, non solo un pezzo". L'ultimo leone da tastiera che dà lezioni di scarpetta. La Clerici non ha risposto alla provocazione e ha preferito continuare a gustarsi il piatto che aveva davanti. La migliore risposta a chi conosce solo il linguaggio della critica inopportuna...