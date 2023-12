Pierluigi Diaco, scontro con Vira Carbone? "Lei non firma la liberatoria": un caso in Rai

12 dicembre 2023 a

Tam tam impazzito sulla puntata del 7 dicembre scorso di Bella Ma', su Rai2. Il conduttore Pierluigi Diaco avrebbe avuto uno scontro con Vira Carbone la quale si sarebbe a fine puntata rifiutata di firmare la liberatoria costringendo così a registrare nuovamente il programma.

La giornalista, secondo quanto riporta Dagospia, "avrebbe dovuto presenziare come ospite insieme a Luana Ravegnini, conduttrice di Check Up su Rai1, per parlare di 'Tv della salute'. Peccato però che, dalla puntata andata effettivamente in onda", si legge, "Vira Carbone sia di fatto scomparsa".

Il motivo, riposta Dago che cita "racconti che impazzano a Viale Mazzini", è "dovuto ad accese tensioni innescatesi fra la giornalista e lo stesso Diaco durante la registrazione". Tutto sarebbe partito dalla contrarietà della Carbone "a canticchiare e ballettare una canzoncina tratta dal film Mary Poppins, Basta un poco di zucchero e la pillola va giù, in duetto con la Ravegnini". "Io sono una professionista", avrebbe sbottato Vira che "avrebbe infatti imposto il playback, facendo storcere il naso a Diaco".

A quel punto il conduttore ha tirato fuori "il battibecco nato tra lui e la Carbone nel 2019, quando egli l'aveva rimproverata in diretta per aver tenuto il cellulare acceso in tv". "Mi auguro che stavolta tu non ti sia portata il telefonino", le avrebbe detto. Quindi Vira avrebbe ribattuto: "Tranquillo, l'ho lasciato in camerino in modalità aereo. Mi rimproveri sempre, ma tu e io siamo amici". "Difficile essere amici non sentendosi da cinque anni", avrebbe tagliato corto lui. E ancora: "Non dev'essere per niente facile creare sintonia con te". Parole che hanno fatto infuriare la Carbone che avrebbe quindi lasciato lo studio.