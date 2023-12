Che tempo che fa, la balla da Fazio: "Istituzioni assenti al funerale di Giulia"

11 dicembre 2023 a

A Che tempo che fa va in onda il solito sproloquio contro il governo. Per mettere nel mirino l'esecutivo si usa di tutto, anche i funerali di Giulia Cecchettin. E di così anche il trio con Annalisa Cuzzocrea, Massimo Giannini e Aldo Cazzullo si scaglia contro il governo. Di fatto a criticare aspramente gli esponenti del governo è soprattutto la Cuzzocrea che lamenta un'assenza delle istituzioni ai funerali di Giulia Cecchettin. E così via alla balla delle balle: "L'assenza delle istituzioni è stata grave. Questo bisogna dirlo. La morte di Giulia doveva essere un'occasione per vedere il mondo delle istituzioni vicino alla famiglia Cecchettin".

Ebbene, a quanto pare per la Cuzzocrea il governatore del Veneto Luca Zaia, 40 sindaci e il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, non appartengono alle istituzioni. Infatti erano presenti al funerale di Giulia Cecchettin, ma la balla messa in giro dalla stampa filo-progressista è l'assenza delle istituzioni alle esequie di Giulia.

Ma il trio è davvero scatenato. Cazzullo contesta il no della Meloni e di tutto il centrodestra al salario minimo, mentre Giannini si dice preoccupato per il caso dell'urlo alla Scala e la conseguente identificazione del loggionista Marco Vizzardelli: "Eh Fabio noi qui ridiamo, ma la situazione è abbastanza inquietante. Diciamo che ridiamo per non piangere". Insomma i soliti 30 minuti di veleno sul centrodestra. Appuntamento immancabile nella scaletta di Fazio.