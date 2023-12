Marco Liorni, "è ufficiale": conduce L'Eredità, Pino Insegno in panchina

15 dicembre 2023 a

a

a

Novità in Rai. Marco Liorni lascia la conduzione di Reazione a Catena (l'ultima puntata sarà quella del 17 dicembre) per L'Eredità. Il volto di Rai 1 sarà alla guida del game show più longevo della televisione italiana da martedì 2 gennaio, tutti i giorni, alle 18.45. Liorni condurrà dunque la ventiduesima edizione, in cui non mancheranno stravolgimenti rispetto alle edizioni precedenti. Tra questi nuovi giochi, come "Tris" e "100" secondi, e nuove professoresse, Michelle Masullo e Naomi Buonomo.

A partecipare, come sempre, 7 concorrenti il cui percorso si concluderà con il tentativo da parte del Campione di puntata di vincere il montepremi al gioco finale de "La Ghigliottina". L'Eredità, in onda dal 2002, ha superato le 5000 puntate diventando leader di ascolti nella fascia preserale. Prima di Liorni alla conduzione si sono susseguiti Amadeus, Carlo Conti, Fabrizio Frizzi e Flavio Insinna. Il programma è realizzato all'interno dello Studio 4 degli Studi televisivi Fabrizio Frizzi (ex Dear) a Roma.

"Che ci frega del Natale": l'immagine dei Galletti che scatena la rivolta a Reazione a catena | Guarda

L'ufficialità di Liorni al timone del game show è arrivata dopo alcune voci, poi smentite, sulla possibilità che a condurlo ci fosse Pino Insegno. Nel mirino i bassi ascolti del suo Mercante in Fiera su Rai2. Lo stesso manager di Insegno, Diego Righini, aveva comunicato l'esito dell'incontro con Angelo Mellone, il direttore del pomeriggio di Rai1, spiegando che la conduzione non sarebbe spettata a lui.