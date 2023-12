Verissimo, la vendetta di Al Bano: dove canterà la canzone bocciata a Sanremo

17 dicembre 2023 a

a

a

La rivincita di Al Bano su Amadeus. L’artista pugliese presenterà il branco "bocciato" a Sanremo dalla Toffanin ma senza l’ex direttore generale dello Spallanzani. Al Bano canterà questo pomeriggio, ospite di Silvia Toffanin nel salotto di ’Verissimo, il brano ’Ci devi credere, che l’artista pugliese ha scritto a quattro mani con l’ex direttore generale dell’Ospedale Spallanzani di Roma (e attuale direttore generale della prevenzione del ministero della Salute) Francesco Vaia. A quanto apprende l’Adnkronos Al Bano farà conoscere la canzone al pubblico ma in tv sarà da solo, senza la presenza del medico.

La canzone, secondo quanto rivelato dallo stesso Al Bano nei giorni scorsi, era stata scritta durante il terribile periodo della pandemia per raccontare l’operato dello Spallanzani e la lotta dei medici contro il virus Covid, ed è stata presentata ad Amadeus per il festival di Sanremo ma sarebbe stata poi scartata dal direttore artistico.

"Perché non mi hanno voluto". Al Bano fatto fuori? La bomba su Sanremo e la Rai

Questo pomeriggio dunque l’ugola di Cellino San Marco offrirà l’ascolto della canzone ai telespettatori. E solo qualche giorno fa a Un giorno da pecora, proprio Al Bano aveva confidato: " Amadeus non mi ha voluto in gara senza neppure ascoltare la canzone", aveva dichiarato il cantante. "Avevo già scritto una canzone per il San Raffaele di Milano, un brano dal titolo Angelo Raffaele. Quindi, insieme ad Alterisio Paoletti, Fabrizio Belincioni e il professore Francesco Vaia abbiamo scritto Ci devi credere per lo Spallanzani", aveva spiegato Al Bano. Ora, dalla Toffanin, tutti conosceranno la canzone.