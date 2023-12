Fiorello imbarazza Schlein: "La leader dell'opposizione? Chiara Ferragni"

18 dicembre 2023 a

Atreju al centro di Viva Rai2. Nella puntata di lunedì 18 dicembre, Fiorello ironizza sui titoli dei giornali che raccontano delle dichiarazioni della premier Giorgia Meloni alla festa di Fratelli d'Italia. Ecco allora l'esordio: "Sui giornali di oggi si leggono dei titoli pazzeschi" comincia lo showman per poi proseguire: "Sentite questo: ’Meloni assalto a Schlein’…Prossimamente su Netflix!".

Da qui Fiorello scende nei dettagli delle dichiarazioni del presidente del Consiglio: "'Meloni: siluro a Schlein e Ferragni'. La Presidente del Consiglio prima se la prende con il leader dell’opposizione e subito dopo attacca la Schlein". Una battuta che mette in imbarazzo il Pd, la cui leader sembra non pesare nel dibattito politico. Insomma, un modo come un altro per dire che fa più opposizione Chiara Ferragni. Finita qui? Niente affatto visto che il mattatore per eccellenza si sofferma anche sulla presenza di Elon Musk a fianco di Meloni.

"Il figlio di Elon Musk si chiama X AE A-12 e lo ha avuto naturalmente - schernisce - perché lui ne ha generati anche con l’Intelligenza Artificiale, anche con qualche razzo. Musk afferma di averlo chiamato così dal nome del suo social network, ma evidentemente quello dell’ufficio anagrafe si è addormentato sulla tastiera… Del resto, non è che Briatore ha chiamato il figlio ’Billionaire', ma con un nome normalissimo come Nathan Falco. Torniamo ai nomi tradizionali, come Rosario!". Infine il siparietto sul dibattito relativo alle pensioni dei medici: "Pensate al reparto geriatria, con i medici di 72 anni, più vecchi dei pazienti!".