Domenica In, Pd contro Mara Venier: "Un leghista e la Dalla Chiesa? Scempio in Rai"

20 dicembre 2023 a

a

a

È esploso il caso in Rai per la puntata di Domenica In del 19 novembre scorso. L'opposizione è insorta perché nel salotto di Mara Venier, a commentare il femminicidio di Giulia Cecchettin, non era stato invitato nessuno della loro parte politica. E così oggi, 20 dicembre, nel corso dell’audizione in Vigilanza dell’ad Rai, Roberto Sergio, e del dg, Giampaolo Rossi, ha protestato lamentando la mancanza di pluralismo.

In particolare, nella puntata di Domenica In erano stati invitati la deputata della Lega, Simonetta Matone, la parlamentare di Forza Italia, Rita Dalla Chiesa, insieme ad Alberto Matano, Roberta Bruzzone e Matilde d’Errico.

"Una leghista e la Dalla Chiesa? Scempio in Rai!": il delirio del Pd contro Mara Venier

Il capogruppo del Pd in Vigilanza, Stefano Graziano, con i colleghi Angelo Bonelli di Alleanza Verdi e Sinistra, Maria Elena Boschi di Italia Viva e Mariastella Gelmini di Azione hanno lamentato l’assenza di un esponente dell’opposizione, bocciando la risposta della Rai in cui si spiegava che le due parlamentari erano state invitate in qualità di opinioniste, come del resto sono spesso opinioniste su Rete 4, nei vari talk di Nicola Porro e Gianluigi Nuzzi.

"Questo è ripugnante": Orfini difende l'Ong? Travolto in diretta: la prova che lo inchioda

"Ritengo uno scempio che un parlamentare della Repubblica si faccia classificare come opinionista e ritengo sia un’offesa per la Rai rispondere così, e un’offesa anche per il parlamentare", ha sbottato Graziano.