Ferragni, Donatella Versace: "Nemmeno un euro", chi affonda

21 dicembre 2023 a

a

a

Donatella Versace in difesa di Chiara Ferragni. La vicenda del pandoro griffato sta facendo ancora discutere, tanto da vedere l'intervento della stilista. Peccato però che quest'ultima sia incappata in una gaffe. Quale? Un commento postato sotto la foto sbagliata e con tanto di attacco a Selvaggia Lucarelli che per prima ha denunciato la storia del pandoro.

"Vorrei - ha detto Versace - sapere esattamente di cosa si debba scusare Chiara. Lei e Fedez hanno fatto sempre beneficenza. Era l'azienda che doveva versare il contributo. Loro sono 1 esempio per l’Italia e per i giovani. Elencate tutte le beneficenze che hanno fatto negli anni e chiedete a quella che si definisce 'giornalista' quanta beneficenza ha fatto lei. Ve lo dico io: nemmeno 1 euro. Tacete che è meglio per tutti, almeno continueremo a fare beneficenza senza dover sentire commenti di quelli che fanno gli haters per professione".

"Chi ha chiesto le carte per il caso Ferragni". Pandoro-gate, adesso Chiara trema davvero

E la Lucarelli non ha atteso prima di replicare. L'opinionista ha pubblicato gli screenshot del post, facendo notare che "un mese a parlare di patriarcato e poi 'quella che si definisce giornalista'". Finita qui? Niente affatto: il commento è comparso sotto un post di Sanremo e per nulla legato alla vicenda pandoro. E anzi, a dirla tutta, sotto un post in cui Chiara Ferragni non indossa Versace ma Dior. "La cosa migliore - ha concluso Lucarelli - è che è talmente lucida che s’è sbagliata e l’ha scritto sotto un post di Sanremo".