Chiara Ferragni, Amedeo Grieco: "Perché è il sindaco del degrado"

I vip iniziano a prendere le distanze da Chiara Ferragni. È il caso di Amedeo Grieco, membro del noto duo Pio e Amedeo. In occasione della presentazione del film della coppia "Come può uno scoglio", il comico si è soffermato proprio sulla vicenda del pandoro "griffato". "Al di là della simpatia o antipatia che si può avere per Chiara Ferragni - premette - spero che il suo caso sia l’inizio della fine di questo mondo effimero, ma è inutile negarlo che lei sia il simbolo di un degrado culturale. Una persona che dice chiedo scusa e do un milione di euro è una persona che sottovaluta l’intelligenza delle persone".

E Amedeo è solo l'ultimo di una lunga lista di personaggi famosi che si è tolto qualche sassolino dalla scarpa. Prima del comico, Selvaggia Lucarelli. La stessa opinionista ha per prima sollevato il caso Ferragni-Balocco: "Mi aveva sorpreso il post con l’hashtag adv, ovvero un contenuto pagato da un’azienda. Ho drizzato le antenne: è beneficenza o adv? E mi dispiace che ci sia stato chi ha interpretato le mie perplessità come qualcosa che nascesse dal rancore o dal livore, come qualcosa di personale e non di professionale".

Anche se sulla coppia Ferragni-Fedez il suo giudizio è tutt'altro che al miele: "Il loro è stato un incontro di anime e di ego e mi pare che non ci sia uno dei due che ogni tanto fa fare un passo indietro all’altro, sono lanciati entrambi in una corsa sfrenata senza mai guardarsi indietro e chiedersi se hanno sbagliato qualcosa".