Chiara Ferragni, voci impazzite: la mossa di Fabio Fazio per "salvarla"

La polemica su Chiara Ferragni si ingrossa sempre più. E chi, se non Fabio Fazio, potrebbe venirle in soccorso? Stando a un retroscena di Max Del Papa "si ipotizza anche una ospitata d’emergenza dal solito Fabio Fazio, che però non sarebbe più tanto convinto". Sul blog La Zuppa di Porro, infatti, non si esclude che l'influencer possa essere ospite a Che tempo che fa, il programma in onda la domenica sera su Nove.

Eppure a riguardo il fu conduttore Rai sarebbe incerto: Fazio "è mellifluo ma sa leggere i segnali: dopo la rotta del pandoro, il Tg1, primo notiziario nazionale e di Stato, ha addirittura aperto con la Madonnina infilzata da se stessa: e tutti sanno che l’apertura, il Tg1 non la sceglie a caso". Insomma, l'intervista potrebbe non andare in porto. D'altronde, oltre al pandoro-gate, ora rischia di esplodere il caso "uova di Pasqua". Il procuratore aggiunto di Milano, Eugenio Fusco, ha firmato una seconda delega, affidando al Nucleo di Polizia Economico Finanziaria della Gdf, già incaricato per la vicenda del dolce natalizio, il compito di raccogliere il materiale anche sulle uova di cioccolato di Dolci Preziosi. L'azienda con sede a Bari, che nei giorni scorsi ha chiarito di non avere alcuna responsabilità nell'affaire, aveva versato alla nota influencer un cachet di 500 mila euro nel 2021 e 700 mila euro nel 2022, a fronte di una donazione fatta autonomamente dalla stessa azienda di 36 mila euro all'associazione 'I bambini delle Fate'.

E Chiara Ferragni in uno dei post, ora cancellati, sulle sue pagine social, aveva scritto un messaggio invitando ad usare la "Pasqua per fare del bene", aggiungendo che si trattava di un "progetto speciale" a favore di una "impresa (...) che dal 2005 si occupa di sostenere famiglie con autismo e altre disabilità". In questo secondo caso, però, il prezzo delle uova pasquali non era maggiorato, come è accaduto per il pandoro "Pink Christmas".