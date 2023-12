Fedez "cancella" Chiara Ferragni: tam tam impazzito

26 dicembre 2023 a

Chiara Ferragni e Fedez sono in crisi? Mentre l'assenza di lei nelle storie di lui è cosa ormai palese, un dettaglio non è passato inosservato. Il cantante, nel pomeriggio di Natale, ha cambiato l'immagine del profilo del suo account su Instagram. Fedez ha scelto una foto in cui compare insieme ai figli, senza però la moglie. In quella precedente veniva invece immortalato insieme all'influencer e ai bambini.

Un gesto durato comunque molto poco, visto che qualche ora dopo l'immagine è tornata quella originaria. "Raga ma Fedez ha tolto la Ferry dall'immagine del profilo???", si domanda un'utente a cui fanno eco altri: "L'ha ricambiata", "Un errore di comunicazione", ironizza qualcuno facendo riferimento al pandora gate che ha travolto l'imprenditrice digitale.

E proprio il caso di queste settimane sarebbe la causa scatenante di alcuni malumori. Stando a Guia Soncini de Linkiesta, il cantante sarebbe stato all'oscuro del contratto firmato con Balocco e avrebbe convinto la moglie a donare un milione di euro all'ospedale di Torino. "L’atmosfera coniugale, nella casa delle pandorità - si legge -, quest’anno ha iniziato a essere malmostosa ben prima di cominciare ad apparecchiare o a controllare d’aver fatto tutti i regali. Pare che il marito della Ferragni ha appreso le cifre dell’affaire pandoro, ignaro fino a quel momento che la moglie avesse incassato un milione a fronte d’una donazione (fatta da Balocco) di cinquantamila micragnosi euro".