Elodie scatena il caos a Palermo: "Misure imponenti", cosa sta succedendo

Cresce la febbre da Elodie. Si avvicina il tanto atteso concerto di Capodanno a Palermo, un evento che si preannuncia straordinario grazie alla presenza della cantante, Elodie Di Patrizi.

Ma considerati gli ultimi avvenimenti che hanno scosso la movida palermitana - tra episodi di violenza e l'omicidio di Rosolino Celesia -, ecco che per l'evento sono previsti imponenti controlli nella zona di piazza Castelnuovo, sede del concerto.

Secondo quanto anticitpato da Repubblica, l'accesso a piazza Castelnuovo sarà contingentato: possibile l'ingresso a un massimo di 9.800 persone nelle piazze Ruggero Settimo e Castelnuovo. La sicurezza sarà garantita da 150 steward e volontari della Protezione Civile, che presidieranno le aree circostanti, con particolare attenzione alle vie di accesso.

Le Forze dell'Ordine, inoltre, intensificheranno i controlli nelle strade limitrofe, rendendole pedonali e chiudendole con transenne per garantire un adeguato sistema di filtraggio.

Se Elodie sarà la protagonista vocale del Capodanno palermitano, molti altri artisti e musicisti di alto livello si esibiranno, guidati dalla coppia di conduttori amati dal pubblico, Salvo La Rosa ed Eliana Chiavetta. La diretta televisiva sarà affidata all'emittente TGS, portando la festa anche a chi non potrà essere presente in piazza a godersi l'evento dal vivo.

Il palco di Piazza Politeama, per la cronaca, sarà animato anche dalla Massimo Youth Orchestra, composta da giovani talentuosi musicisti che accompagneranno gli artisti che si esibiranno. Tra di essi, spicca la presenza di Samuele Palumbo, giovanissimo violinista che ha incantato il pubblico di Tu Sì Que Vales.

La musica dal vivo, sia strumentale che vocale, sarà un viaggio attraverso generi diversi, con la partecipazione dell'Orchestra e del quartetto di Antonio Zarcone, la voce di Daria Biancardi di The Voice Of Italy, le melodie di Pamela Barone che attingono al Jazz e all'R&B, il cantautore Samaritano, oggi anche architetto e docente di arte, e Giuliana Di Liberto, cantante e compositrice che ha condiviso il palco con prestigiose orchestre internazionali. Un cast d'eccezione per un evento attesissimo.