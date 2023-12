Lee Sun-kyun trovato morto in auto: la star di Parasite suicida dopo l'inchiesta?

Roberto Tortora 27 dicembre 2023 a

a

a

Lutto nel cinema sudcoreano: l’attore Lee Sun-kyun, 48 anni, conosciuto al mondo per aver recitato nel ruolo di protagonista nel film Parasite, premio Oscar 2020, è stato trovato morto all’interno di un’auto ferma in un parco, nel centro di Seoul. Le circostanze del decesso non sono state ancora chiarite. Dalle prime indiscrezioni dei presenti sul luogo del ritrovamento, poi raccolte dall’agenzia di stampa nazionale Yonhap, emergerebbe il gesto volontario di togliersi la vita. La polizia era sulle tracce di Lee, dopo essere stata allertata dalla sua famiglia che aveva riferito di aver trovato in casa un messaggio molto simile a una nota di suicidio.

Non tutta fama e successo la vita di Sun-kyun, perché circa due mesi fa, ad ottobre, era finito nel registro degli indagati di un’inchiesta di governo per uso di droghe illegali. Tra queste, cannabis e altri farmaci psicotropi. Uno scandalo che lo aveva fatto finire su tutti i giornali e aveva rovinato la sua immagine, al punto da privarlo di apparizioni televisive e contratti pubblicitari. Era ormai una star in patria, dopo aver interpretato il ruolo di un padre di famiglia benestante, che dà lavoro ad una famiglia povera che, alla fine, sarà causa della grande tragedia di Parasite, il film di Bong Joon-Ho che gli aveva dato anche notorietà internazionale.

Nel corso del 2023 era riapparso nel suo ultimo film, Sleep, presentato fuori concorso al Festival di Cannes, nella categoria Settimana della Critica. Aveva interpretato il ruolo di un marito sonnambulo che terrorizza la moglie. Dopo lo scoppio dello scandalo, Lee aveva parlato anche con i giornalisti, prima di un interrogatorio in una stazione di polizia della città di Incheon, nei pressi di Seoul, mostrandosi pentito: "Mi scuso sinceramente per aver deluso molte persone, essendo coinvolto in un incidente così spiacevole. Mi dispiace per la mia famiglia, che sta sopportando un dolore così difficile in questo momento".