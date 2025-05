C'è una guerra dietro l'angolo: quella tecnologica

L’intelligenza artificiale può finire sotto processo per aver spinto al suicidio un adolescente? Sì, è quello che accade in America, dove un dialogo sull’apparire e lo sparire, la felicità e l’infelicità, si è trasformato in un tragico gioco. Dalla morte non si può tornare indietro, ma quando il rapporto tra macchina e persona diventa così intimo, la realtà e il mondo virtuale si fondono.

Nel dibattito pubblico sull’intelligenza artificiale manca la consapevolezza sull’impatto reale di questi strumenti. Trasformeranno non solo il lavoro, ma anche le nostre relazioni personali. Leggevo qualche giorno fa uno scenario in cui un adolescente poteva non uscire mai dalla sua abitazione e avere tantissimi amici, con un solo dettaglio, erano tutti robot che parlavano dallo schermo del suo computer, del suo telefono, delle sue lenti connesse con la Rete. In Italia regna l’inconsapevolezza sulla potenza della macchina super-umana, il governo e il Parlamento a dire il vero hanno preso delle iniziative, ma se ne discute in superficie.

Faccio qualche esempio: c’è un piano di medio-lungo periodo per affrontare lo shock della disoccupazione nei lavori intellettuali che saranno travolti dalla diffusione dell’intelligenza artificiale? Esistono programmi di formazione dei lavoratori che già oggi stanno per perdere l’impiego? Sono stati monitorati i settori più a rischio? Quali nuove professioni devono essere incoraggiate dalle istituzioni, dalle scuole, dalle università? Da genitore di due adolescenti mi pongo il problema e, come me, credo lo facciano tanti lettori di “Libero” che sono padri, madri, nonni.

Abbiamo figli e nipoti che vivono in un presente destinato a scomparire. Sarà sostituito da un futuro tutt’altro che imprevedibile, la vera guerra è in arrivo, è quella tecnologica. Forse è il caso di prepararsi e non basterà mettere i sacchi di sabbia alla finestra.