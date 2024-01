L'anno che verrà, Dargen D'Amico criticato: "Semplicemente ubriaco?!"

01 gennaio 2024 a

A L'anno che verrà, il programma di Rai Uno con cui Crotone ha salutato il 2024, ha visto l'alternarsi sul palco di diversi artisti. Sotto la regia di Amadeus, da Annalisa a Sangiovanni passando per Dargen D'Amico, la notte di San Silvestro è stata scandita dalla musica di casa nostra. Una serata che però ha avuto qualche piccolo imprevisto. A pochi secondi dalla mezzanotte Annalisa stava cantando uno dei suoi pezzi più celebri quando all'improvviso la cantante ha dovuto interrompere la sua performance sotto le urla di Amadeus che di fatto ha esclamato: "Annalisa, vieni qui!!!!", strozzando il ritornello nella gola della cantante. Poi il countdown finale per festeggiare insieme il 2024.

Ma questo piccolo imprevisto sulle tempistiche non è stato certo ignorato dai social che di fatto hanno sottolineato il "disastro" su Rai Uno. Ma c'è di più. Infatti in tanti hanno messo nel mirino anche Dargen D'Amico: "Io non voglio fare polemiche ma Sangiovanni non poteva presentare Dargen D'Amico direttamente a Sanremo 2024 e farci fare punti al fantasanremo invece che bruciarselo qui a L'Anno che verrà?", scrive un utente.

E ancora: "Dargen sembra sia finito lì per caso. Oppure è semplicemente ubriaco. Nella seconda ipotesi sarebbe il mio idolo". Infine c'è anche chi mette nel mirino Sangiovanni: "L'ho meglio conosciuto nella serie Vita da Carlo di Verdone...". Insomma, nulla di nuovo: come sempre il concertone di Capodanno fa discutere.