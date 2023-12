L'Anno che verrà, operato il regista dopo un incidente alle prove

30 dicembre 2023 a

È stato operato questa mattina all’ospedale di Crotone Stefano Mignucci, regista de "L’Anno che verrà", il Capodanno Rai che andrà in onda dalla piazza Pitagora della cittadina calabrese. Mignucci durante le prove di ieri sera ha avuto un incidente sul palco che gli ha causato una frattura al femore ricomposta stamattina dagli ortopedici del ’San Giovanni di Diò di Crotone. A dare la notizia dell’intervento è stato Marcello Ciannamea, direttore intrattenimento Prime Time della Rai, nel corso della conferenza stampa di presentazione de "L’Anno che verrà". Ciannamea, ringraziando sanitari e istituzioni che si sono subito prodigati, ha rassicurato: "L’operazione è andata bene".

Mignucci era caduto dal palco mentre stava assistendo alle prove di un balletto. Il regista è stato soccorso immediatamente e condotto all’ospedale di Crotone. Al suo posto a gestire la regia del Capodanno Rai è stato chiamato Sergio Colabona. Intanto Amadeus per la nona volta consecutiva presentarà sul palco un nutrito cast di artisti: da Annalisa a Dargen D’Amico, da Cristiano Malgioglio a Paola & Chiara, da Romina Power e Yari Carrisi ai Ricchi e Poveri, da Nino Frassica al Volo, da The Colors a Sangiovanni e tanti altri artisti, accompagnati dalla band diretta da Stefano Palatresi, per una sorta di 'antipasto' o di ideale staffetta con il Festival di Sanremo che arriverà a febbraio. "Trovo giusto che ci sia una sorta di collegamento ideale fra 'L’anno che verrà' e il Festival di Sanremo - sottolinea Amadeus - La musica ha sempre unito le generazioni, la musica fa da collante; per questo motivo, cerco di creare un cast vario. Non è vero che i giovani non guardano la tv, se li incuriosisci automaticamente coinvolgi tutta la famiglia. La musica, da questo punto di vista, deve fare proprio questo: piacere ai giovani e automaticamente coinvolgere genitori e nonni. La musica ha sempre fatto questo, anche ai miei tempi".