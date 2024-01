Chiara Ferragni, il finto Capodanno fa infuriare i fan: "Mentire ai bambini..."

01 gennaio 2024 a

a

a

Chiara Ferragni ricompare dopo la lunga assenza e il silenzio social successivi alla bufera per il ’caso pandoro'. L’influencer, ’invisibile' su Instagram dalla pubblicazione del video con cui ha annunciato la donazione di un milione di euro dopo le polemiche per la gestione delle attività di beneficenza, fa capolino in una storia che il marito Fedez pubblica sul proprio profilo a poche ore da Capodanno.

Fedez presenta il ’look’ della figlia Vittoria, vestita "come Valeria Marini nel 1999". Alle spalle del rapper compare Chiara Ferragni, che sorridente - con un vestito rosso - promuove a pieni voti l’abito della piccola di casa: "Bellissima". Ma tra sorrisi e scherzi insieme ad amici e parenti festeggiando l'anno nuovo, arriva il "finto" Capodanno in anticipo, probabilmente per mettere i figli a letto. Il brindisi è stato fatto infatti alle 9:07.

"Volevano un milione da me": la bomba di Corona sulla Ferragni

Chiara Ferragni prova a recuperare terreno dopo la batosta dell'antitrust, l'apertura di alcuni fascicoli contro ignoti e con la bomba uova di Pasqua pronta ad esplodere. Se a questo quadro aggiungiamo anche le parole di un gioielliere di Ferrara che ha annunciato di voler rompere gli accordi con il brand griffato Ferragni dopo aver svenduto gli ultimi pezzi rimasti in negozio, il 2023 di Chiara Ferragni si chiude in modo amaro. Nelle prossime settimane potrebbe muoversi qualcosa nei piani alti. Infatti secondo alcune indiscrezioni potrebbe saltare qualche testa per chiudere il caso pandoro. Ma il danno d'immagine sulla Ferragni resta. Rialzarsi sarà difficile, ma l'influencer ha abituato i suoi fan a ribaltoni clamorosi. Ce la farà anche questa volta a rilanciare il suo brand? Infine anche per il video con Fedez la Ferragni deve fare i conti con le critiche social di alcuni utenti: "Mentire ai bambini oramai è un marchio di fabbrica a quanto vedo". Colpita e affondata.